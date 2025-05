Autofahrer, die über die Autobahn nach Erfurt wollen, müssen derzeit Umwege in Kauf nehmen: Von diesem Donnerstag an bis voraussichtlich 24. Mai ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Erfurt-West in Fahrtrichtung Dresden gesperrt, teilte die bundeseigene Autobahn GmbH mit. Grund seien Instandsetzungsarbeiten. Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Erfurt-Ost umgeleitet. Zwischen Erfurt-West und Erfurt-Ost seien in dem gleichen Zeitraum jedoch auch einzelne Fahrstreifen gesperrt, hieß es vom Autobahnbetreiber. Im Südwesten Erfurts, nahe der gesperrten Anschlussstelle liegen unter anderem das Steigerwaldstadion, das Regierungsviertel und der Landtag.