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  4. Lastwagen brennt aus: Autobahn 72 gesperrt

Autobahn gesperrt Lastwagen brennt aus: Autobahn 72 gesperrt

Ein Lastwagen fängt auf der A72 Feuer. Die Folgen sind 150.000 Euro Schaden und erhebliche Behinderungen für Autofahrer.

Autobahn gesperrt: Lastwagen brennt aus: Autobahn 72 gesperrt
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Die Polizei sperrt die Autobahn. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Hof (dpa/lby) - Die A72 ist zwischen dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland und Hof Nord in Fahrtrichtung Nordosten gesperrt. Auch die Auffahrt von der A9 auf die A72 ist nach Polizeiangaben in beiden Richtung nicht möglich. Ein Lastwagen, beladen mit Autoteilen, sei auf der A72 vermutlich wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten, hieß es. Die Polizei vermutet einen Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

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Demnach dauern die Bergungsarbeiten noch mindestens eine Stunde an. Aktuell gebe es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens keinen Stau. Angaben der Polizei zufolge sollen Autofahrer den gesperrten Abschnitt über die Abfahrt Hof West umfahren, da die Umleitung über Naila/Selbitz wegen Bauarbeiten gesperrt ist.