Hof (dpa/lby) - Die A72 ist zwischen dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland und Hof Nord in Fahrtrichtung Nordosten gesperrt. Auch die Auffahrt von der A9 auf die A72 ist nach Polizeiangaben in beiden Richtung nicht möglich. Ein Lastwagen, beladen mit Autoteilen, sei auf der A72 vermutlich wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten, hieß es. Die Polizei vermutet einen Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.