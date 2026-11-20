Nittendorf (dpa/lby) - Wegen eines brennenden Lastwagens ist die A3 bei Regensburg in Richtung Nürnberg gesperrt. Der Fahrer bemerkte das Feuer und stellte den Wagen auf dem Standstreifen ab, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde er nicht. Der Lkw transportierte Schotter - ein Risiko durch Gefahrgut besteht daher nicht. Warum das Fahrzeug Feuer fing, ist unklar. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Feuerwehr ist im Einsatz, die Autobahn bleibt vorerst gesperrt.