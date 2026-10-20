Ohorn (dpa/sn) - Ein Lastwagen ist auf der A4 in Richtung Dresden kurz hinter der Anschlussstelle Ohorn in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Flammen am Montagabend in der Sattelzugmaschine aus, ehe sie auf den vorderen Teil des Aufliegers übergriffen. Der 31 Jahre alte Fahrer stellte den Lkw auf dem Standstreifen ab und brachte sich in Sicherheit. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die A4 blieb in Richtung Dresden für mehrere Stunden voll gesperrt, wurde kurz vor Mitternacht aber wieder freigegeben. Der Sachschaden beträgt nach Polizeischätzungen rund 100.000 Euro.