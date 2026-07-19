Verflixt! Nur einen winzigen Moment nicht aufgepasst! Das Gefühl kennen wohl die meisten Autofahrer, wenn einen unvermittelt der grelle rote Blitz vom Straßenrand trifft. Wahrscheinlich war man am Steuer gerade abgelenkt oder in Gedanken – und schwupp – ein paar Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs. Erwischt. Und auf der anderen Seite: Immer dann, wenn man vorschriftsmäßig fährt, kommt das Gefühl auf, man sei das absolute Verkehrshindernis, weil andere mit deutlich überhöhtem Tempo an einem vorüber ziehen. Da ist dann natürlich kein Blitzer weit und breit.