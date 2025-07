Man kann es als spitze Kritik an der Provinz verstehen oder auch als attraktives Argument für einen tollen Standort mitten in Europa: Zu den unbestrittenen Vorteilen eines Lebens in Südthüringen gehört, dass man ziemlich schnell in ziemlich viele andere Ecken Deutschlands kommt. Alle wichtigen deutschen Großstädte im Drei- bis Vier-Stunden-Radius per Auto oder Bahn: Davon können Berliner und Münchner nur träumen.