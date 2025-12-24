Memmingen - Aufgrund von Blitzeis hat es an Heiligabend nahe Memmingen auf der A96 beinahe zeitgleich 6 Verkehrsunfälle mit insgesamt 13 Fahrzeugen gegeben. Bei plötzlich eintretender Glätte sei es zunächst am Nachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Der nachfolgende Verkehr habe abbremsen müssen - hierdurch seien weitere Fahrzeuge auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schlingern gekommen.