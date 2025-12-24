 
Autobahn 96 Wegen Blitzeis: 6 Unfälle mit 13 Fahrzeugen bei Memmingen

Auf spiegelglatter Fahrbahn kommen auf der A96 an Heiligabend einige Autos ins Rutschen. Für die meisten Insassen geht das glimpflich aus.

Autobahn 96: Wegen Blitzeis: 6 Unfälle mit 13 Fahrzeugen bei Memmingen
Auf der Autobahn 96 sorgte Blitzeis für mehrere Unfälle. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Memmingen - Aufgrund von Blitzeis hat es an Heiligabend nahe Memmingen auf der A96 beinahe zeitgleich 6 Verkehrsunfälle mit insgesamt 13 Fahrzeugen gegeben. Bei plötzlich eintretender Glätte sei es zunächst am Nachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Der nachfolgende Verkehr habe abbremsen müssen - hierdurch seien weitere Fahrzeuge auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schlingern gekommen. 

Eine Person wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben nach auf etwa 150.000 Euro. Die A96 war im Bereich der Unfallstelle zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.