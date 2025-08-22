Autobahn 94: Missglücktes Überholmanöver- vier Menschen im Krankenhaus

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Nach einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 94 sind zwei Minderjährige und zwei Erwachsene leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Ein 47 Jahre alter Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei in Mühldorf am Inn ein anderes Fahrzeug vor ihm auf der A94 überholen. Laut Polizei habe er ein Auto dahinter auf der linken Spur nicht gesehen. Dieser konnte jedoch nicht mehr bremsen und stieß mit ihm zusammen, wie es hieß.