Autobahn 93: Geisterfahrt auf dem Seitenstreifen wegen Stau nach Unfall

Rehau (dpa/lby) - Statt nach einem Unfall im Stau zu warten, ist ein Mann auf dem Seitenstreifen der Autobahn 93 in die Gegenrichtung zurückgefahren. Wie die Polizei mitteilte, war die A93 nahe Rehau (Landkreis Hof) nach einem Unfall gesperrt worden. Ein 31-Jähriger habe im Stau gewendet und sei mit eingeschalteter Warnblinkanlage und einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Stunde auf dem Standstreifen in die falsche Richtung gefahren.