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Autobahn 9 Unfall bei Starkregen: A9 in Richtung München gesperrt

Nach einem Unfall bei starkem Regen ist die A9 bei Bad Lobenstein in Richtung München dicht. Auch in der Gegenrichtung gibt es Behinderungen.

Autobahn 9: Unfall bei Starkregen: A9 in Richtung München gesperrt
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Nach einem Unfall ist die A9 bei Bad Lobenstein in Richtung München gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Bad Lobenstein (dpa/th) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 9 bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) in Richtung München voll gesperrt. Details zum Unfallhergang und dem genauen Ausmaß wurden von der Autobahnpolizei noch nicht genannt. Den Angaben zufolge ist es bei starken Regen zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein gekommen. Auch in der Gegenrichtung gebe es Verkehrsbehinderungen, hieß es. Dort sei nach einem Unfall nur der linke Fahrstreifen befahrbar. 

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"Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Fahrweise entsprechend der Witterung anzupassen", mahnte die Autobahnpolizei. "Fahren Sie bitte vorsichtig an das Stauende heran und bilden Sie eine Rettungsgasse."