Bad Lobenstein (dpa/th) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 9 bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) in Richtung München voll gesperrt. Details zum Unfallhergang und dem genauen Ausmaß wurden von der Autobahnpolizei noch nicht genannt. Den Angaben zufolge ist es bei starken Regen zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein gekommen. Auch in der Gegenrichtung gebe es Verkehrsbehinderungen, hieß es. Dort sei nach einem Unfall nur der linke Fahrstreifen befahrbar.