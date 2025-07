Triptis (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Thüringen ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf nach einem Überholvorgang wieder rechts eingeordnet, geriet dann aber von der Fahrbahn ab und prallte in die rechte Schutzplanke. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die A9 war in Richtung Berlin wegen der Bergungsmaßnahmen eineinhalb Stunden voll gesperrt, sie ist seit dem frühen Nachmittag wieder freigegeben. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro.