Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 56-Jähriger ist auf einer Baustelle auf der Autobahn 9 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstag auf der Baustelle bei Ingolstadt hinter dem Lastwagen eines 64-Jährigen entlanggelaufen, der damit zum Beladen rückwärts gefahren war. Dabei wurde der Arbeiter von dem rechten Hinterreifen erfasst. Als der 56-Jährige stürzte, überrollte der Lastwagen seine beiden Beine. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.