Dasing - Sieben Verletzte und ein Schaden in sechsstelliger Höhe sind die Bilanz einer Unfallserie auf der Autobahn 8 in Schwaben. Die Autobahn war wegen der Unfälle am Montag in beiden Richtungen für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ermittelt werde nun gegen drei mutmaßliche Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.