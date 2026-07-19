Verkehrssünder haben im ersten Halbjahr in Thüringen deutlich weniger Geld in die Landeskasse gespült als im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern beliefen sich bis Ende Juni auf 15,9 Millionen Euro, wie die Landespolizeidirektion der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das waren rund 3,6 Millionen Euro oder 18,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025. Im Gesamtjahr 2025 betrugen die Einnahmen 36,7 Millionen Euro. Nicht in die Statistik der Thüringer Polizei eingeflossen sind Geschwindigkeitsverstöße, die von Kommunen festgestellt wurden.