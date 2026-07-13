Autobahn 71: Teilsperrung der A71 bei Meiningen in der Nacht auf Dienstag

Meiningen (dpa/th) - Autofahrer müssen in der Nacht zu Dienstag auf eine Teilstrecke der A71 verzichten. Der Tunnel Eichelberg ist in Fahrtrichtung Scheinfurt von etwa 18.00 Uhr abends bis circa 6.00 Uhr am Dienstagmorgen dicht, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Demnach beginnt die Sperrung an der Anschlussstelle Meiningen-Süd und endet an der Anschlussstelle Rentwertshausen. Grund dafür seien Wartungsarbeiten im Tunnel.