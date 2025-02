Nachts, wenn wenig Verkehr ist: Autofahrer müssen in der kommenden Woche in zwei Nächten wieder Umwege statt der kürzeren Strecke durch den Rennsteigtunnel nehmen. Wie die Autobahn-GmbH mitteilt, ist Deutschlands längster Autobahntunnel in der Nacht vom 18. zum 19. Februar in Richtung Schweinfurt und in der darauf folgenden Nacht in Richtung Sangerhausen gesperrt. Die Sperrung gilt jeweils von 19 bis 6 Uhr.