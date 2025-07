In der Nacht zu Freitag müssen Autofahrer auf der Autobahn 71 noch einmal Umwege in Kauf nehmen. Die Tunnel Rennsteig und Alte Burg werden ab 19 Uhr in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt. das teilte die Autobahn GmbH Ost in Erfurt mit. Der Grund sind Wartungsarbeiten. Schon in den vergangenen Nächten war in den Tunneln gearbeitet worden.