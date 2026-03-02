Arnstadt - Daher ist die Autobahn in mehreren Nächten unter der Woche jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr in einer Richtung gesperrt, und der Verkehr wird über die Dörfer umgeleitet. Los geht es mit der Sperrung Richtung Erfurt diese Woche und kommende Woche jeweils von Montagabend bis Freitagfrüh. Zwischen dem 16. und 20. März sowie vom 23. bis 27. März ist dann die Gegenrichtung Schweinfurt dran. An den Wochenenden ist der Tunnel frei.