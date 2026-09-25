Autobahn 70: Fahrer erschrickt vor Fahrassistenzsystem - Unfall

Stadelhofen (dpa/lby) - Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat sich auf der Autobahn 70 bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) vor seinem Abstandstempomat erschreckt und so einen Unfall verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 42-Jährige am Donnerstag auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs, als er sich einem Lastwagen näherte und das Fahrassistenzsystems seines Wagens eingriff. Ein Abstandstempomat hält unter anderem einen sicheren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein.