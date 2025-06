Wer mit dem Elektroauto auf der A4 in Fahrtrichtung Westen unterwegs ist, hat zwischen den Anschlussstellen Hönebach und Friedewald nun die Möglichkeit, die Akkus seines Fahrzeugs direkt an der Autobahn wieder aufzufüllen: Die Autobahn GmbH des Bundes und die Autostrom plus GmbH als Betreiber haben auf dem Parkplatz Seulingswald kurz vor der Abfahrt Friedewald Hessens ersten Schnellladepark auf einem nicht bewirtschafteten Autobahn-Rastplatz in Betrieb genommen. Die Anlage besteht aus drei Schnellladesäulen mit je zwei CCS-Ladepunkten.