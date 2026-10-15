Verkehr: Auto überschlägt sich auf der A3 – zwei Insassen sterben

Diez - Bei einem Autounfall auf der Autobahn 3 bei Dietz in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen gestorben. Es handle sich um Männer aus Bayern im Alter von 56 und 74 Jahren, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Beide Todesopfer waren trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden weiteren Insassen des Wagens wurden verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.