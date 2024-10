Laut Angaben der Autobahnpolizei traf eine Streife den Fahrer auf der Autobahn 3 in Richtung Regensburg an. Demnach kontrollierten die Beamten den Mann an der Anschlussstelle in Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg). Wie ein Polizeisprecher sagte, zeigte sich der Mann unkooperativ, aber gab seinen Alkoholkonsum zu.