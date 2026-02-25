Autobahn 3 in Unterfranken: Überladener Transporter gestoppt - Ladung war gestohlen

Motoröl im Wert von rund 25.000 Euro

Laut Polizei befanden sich im Laderaum mehr als 50 Fässer mit je 60 Litern Motoröl und über 20 Kanister mit je 20 Litern Motoröl. Demnach sind die Waren rund 25.000 Euro wert. Da der Fahrer demnach nicht nachweisen konnte, woher seine Ladung stammt, stellten die Beamten den Kleintransporter sicher. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.