Autobahn 3: Fahrer mit mehreren hunderttausend Euro Bargeld gestoppt

Barbing (dpa/lby) - Mit mehreren hunderttausend Euro Bargeld im Wagen ist ein Autofahrer in der Oberpfalz gestoppt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche, wie es hieß. Der Autofahrer war den Angaben zufolge am Montag auf der Autobahn 3 bei Barbing (Landkreis Regensburg) unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Der 42-Jährige gab an, nach Bulgarien fahren zu wollen.