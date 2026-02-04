 
Autobahn 3 Fahrer mit mehreren hunderttausend Euro Bargeld gestoppt

Kontrolle auf der A3: Beamte entdecken im Armaturenbrett eines Wagens eine Tüte voll Bargeld. Der Fahrer wird vorläufig festgenommen.

Das Geld wurde bei einer Verkehrskontrolle im Wagen des Mannes gefunden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Barbing (dpa/lby) - Mit mehreren hunderttausend Euro Bargeld im Wagen ist ein Autofahrer in der Oberpfalz gestoppt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche, wie es hieß. Der Autofahrer war den Angaben zufolge am Montag auf der Autobahn 3 bei Barbing (Landkreis Regensburg) unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Der 42-Jährige gab an, nach Bulgarien fahren zu wollen. 

In einem Versteck im Armaturenbrett fanden die Beamten eine Tüte mit Bargeld. Neben mehreren hunderttausend Euro seien auch mehrere zehntausend US-Dollar darin gewesen. Laut Polizei wurde der Fahrer vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei er wieder freigelassen worden.