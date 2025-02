In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen waren in Merkers mindestens 27 Autos beschädigt worden. Die Täter schlugen jeweils eine Autoscheibe ein, durchsuchten das Innere der Fahrzeuge und entwendeten teilweise Gegenstände daraus. Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Salzungen führten am Freitagmittag zur Ergreifung und vorläufigen Festnahme von zwei „nichtdeutschen Tatverdächtigen“ im Alter von 21 und 32 Jahren. Die Ermittlungen zu Sach- und Entwendungsschäden dauern an, teilte die Polizei am Freitag mit.