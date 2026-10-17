Das Licht der LED-Paneele spiegelt sich auf frisch polierten Karosserien. In der ersten Halle steht Stoßstange an Stoßstange, Fahrzeug neben Fahrzeug. Nicht wie auf einem Parkplatz, sondern wie in einer Ausstellung. Gegenüber wird gearbeitet. Werkzeuge hängen akkurat an der Wand, jede Schraube hat ihren Platz, Schubladen sind beschriftet, Material sorgfältig sortiert. Über allem leuchtet in großen Buchstaben der Schriftzug „Holyhall“.