Auto überschlägt sich Vier junge Menschen schwer verletzt

Endstation Acker: Ein 19-jähriger Föritztaler war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Seat auf der Kreisstraße LIF 22 von Lahm Richtung Oberlangheim unterwegs, das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.
Endstation Acker: Ein 19-jähriger Föritztaler war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Seat auf der Kreisstraße LIF 22 von Lahm Richtung Oberlangheim unterwegs, das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.
Nach der Werbung weiterlesen
In einer abschüssigen Linkskurve geriet der Wagen mit den rechten Rädern ins Bankett. Der Fahrer verlor die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.
Der Pkw blieb auf der Fahrerseite liegen und war vollkommen zerstört. Der Fahrer befreite sich selbst, eine 18-Jährige auf dem Beifahrersitz und ein 19-Jähriger auf der Rückbank wurden eingeklemmt.
Eine weitere 17-jährige Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Alle vier kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.