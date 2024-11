Unfall im Alb-Donau-Kreis: Auto überschlägt sich - Insassen nicht angeschnallt

Erbach an der Donau - Nicht angeschnallt und ohne Führerschein sind eine junge Frau und ein Mann bei einem Autounfall in Erbach an der Donau verletzt worden. Nach Zeugenangaben kam ihr Wagen von einer Landstraße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen, ehe die beiden Verletzten aus dem Wrack kletterten, wie die Polizei mitteilte. Wer am Steuer des Autos ohne Zulassung saß, konnten die Beamten bislang nicht ermitteln. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus.