Auto: Spritpreise sinken - besonders bei Diesel

Den Berechnungen zufolge sparen die einkommensschwächsten zehn Prozent durch den Tankrabatt insgesamt im Schnitt nur 6,48 Euro, weil sie weniger fahren und seltener ein eigenes Auto haben. Die einkommensstärksten zehn Prozent der Haushalte sparen dagegen 21,64 Euro. Bei Haushalten aus etwas weniger reichen, aber immer noch wohlhabenden Schichten ergeben sich sogar Durchschnittswerte bis 31 Euro. "Es ist keine zielgerichtete Maßnahme" zitiert der "Spiegel" den RWTH-Ökonomen Aaron Praktiknjo. "Auch ich zahle jetzt mehr fürs Tanken, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich jetzt diesen Tankrabatt nicht dringend nötig."