Auto rast davon: Flucht vor Polizei mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde

Schließlich habe die Streife die Verfolgung abbrechen müssen, um andere Autofahrer nicht in Gefahr zu bringen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer oder die Fahrerin in dem verfolgten Wagen habe bei der waghalsigen Flucht durch Überholmanöver mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Die Polizei bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. Ermittelt werde gegen den unbekannten Fahrer oder die unbekannte Fahrerin wegen eines verbotenen Autorennens.