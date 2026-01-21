Auto rast davon: Flucht vor Polizei mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde

 
Beamten sind in einem Streifenwagen unterwegs, als plötzlich ein Auto bei Rot über die Ampel fährt und beschleunigt. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf - doch sie wird zu riskant.

Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Autorennens. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landshut (dpa/lby) - Nach einer Verfolgungsfahrt mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde haben Polizisten einen Raser in Niederbayern aus den Augen verloren. Der Wagen sei den Beamten aufgefallen, als er in Landshut über eine rote Ampel fuhr, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten im Streifenwagen mit Blaulicht die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Wagen demnach auf der Bundesstraße 15 auf mehr als 200 km/h.

Schließlich habe die Streife die Verfolgung abbrechen müssen, um andere Autofahrer nicht in Gefahr zu bringen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer oder die Fahrerin in dem verfolgten Wagen habe bei der waghalsigen Flucht durch Überholmanöver mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Die Polizei bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. Ermittelt werde gegen den unbekannten Fahrer oder die unbekannte Fahrerin wegen eines verbotenen Autorennens.