Landshut (dpa/lby) - Nach einer Verfolgungsfahrt mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde haben Polizisten einen Raser in Niederbayern aus den Augen verloren. Der Wagen sei den Beamten aufgefallen, als er in Landshut über eine rote Ampel fuhr, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten im Streifenwagen mit Blaulicht die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Wagen demnach auf der Bundesstraße 15 auf mehr als 200 km/h.
Auto rast davon Flucht vor Polizei mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde
dpa 21.01.2026 - 14:51 Uhr