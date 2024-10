Vilseck (dpa/lby) - Mit nur drei Reifen am Wagen hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall im Landkreis Amberg-Sulzbach aus dem Staub gemacht. Das Auto des 82-Jährigen war nach Polizeiangaben zwischen Schönlind und Vilseck von der Straße abgekommen und so heftig gegen die Leitplanke geprallt, dass ein Rad abriss. Danach fuhr der unverletzt gebliebene Mann auf drei Reifen weiter und brachte das Auto in Vilseck schließlich zum Stehen, wo sich die Polizei seiner annahm. Da er nach Alkohol roch und ein Atemtest positiv ausfiel, musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.