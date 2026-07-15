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Auto prallt gegen Boot Verlorene Kanus verursachen Autounfall

Drei Kanus fallen von einem Anhänger. Eine Frau fährt mit ihrem Wagen gegen eines der Boote. Der Verursacher fährt weiter. Wie die Polizei den Mann dennoch schnell finden konnte.

Auto prallt gegen Boot: Verlorene Kanus verursachen Autounfall
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Die Polizei kann den Verursacher schnell finden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Bad Kötzting (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat bei Bad Kötzting (Landkreis Cham) drei Kanus von einem Anhänger verloren und dadurch einen Unfall verursacht. Eines der Kanus geriet auf die Gegenfahrbahn und der Wagen einer 62 Jahre alten Autofahrerin stieß nach Polizeiangaben mit dem Boot zusammen. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Dienstag zunächst weiter. Er gab später an, den Vorfall nicht bemerkt zu haben.

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Die Boote waren laut Polizei nicht ausreichend gesichert und deshalb in einer Kurve von dem Anhänger gefallen. Zeugen beobachteten den Unfall und gaben das Kennzeichen des Fahrers an die Polizei weiter, die den 56-Jährigen so schnell ermitteln konnte.