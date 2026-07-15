Auto prallt gegen Boot: Verlorene Kanus verursachen Autounfall

Bad Kötzting (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat bei Bad Kötzting (Landkreis Cham) drei Kanus von einem Anhänger verloren und dadurch einen Unfall verursacht. Eines der Kanus geriet auf die Gegenfahrbahn und der Wagen einer 62 Jahre alten Autofahrerin stieß nach Polizeiangaben mit dem Boot zusammen. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Dienstag zunächst weiter. Er gab später an, den Vorfall nicht bemerkt zu haben.