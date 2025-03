Auto: Ministerin: Strukturwandel auch Chance für Autoindustrie

Ministerin: Es ist fünf vor Zwölf

Nach Enschätzung des Ministeriums wird die Produktion von klassischen Antrieben - in Thüringen gibt es Motorenhersteller und Zulieferer dafür - mit dem wachsenden Trend zu E-Autos an Bedeutung verlieren. Nach Analysen im Auftrag des Ministeriums könnte das jedoch durch Beschäftigungsaufbau in den Bereichen Autoelektrik/Elektronik kompensiert werden. "Wir müssen jetzt handeln, denn es ist bereits fünf vor Zwölf", so die Ministerin.