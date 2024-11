Oberscheinfeld (dpa/lby) - Ein Hustenanfall am Steuer hat zu einem Unfall mit schweren Verletzungen im mittelfränkischen Oberscheinfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) geführt. Eine 66 Jahre alte Autofahrerin erlitt am Samstag einen Hustenanfall, kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung eines Grabens. Dabei drehte sich das Auto um 120 Grad, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 66-Jährige ins Krankenhaus.