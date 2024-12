Dank neuer Produkte könnten die Fabriken von BMW und Porsche in Leipzig sowie Opel in Eisenach mit höheren Stückzahlen und einer besseren Auslastung rechnen. Für Tesla in Brandenburg und Volkswagen in Sachsen sei hingegen von einem ähnlichen Niveau wie 2024 auszugehen. Für beide Standorte fehle es an neuen Produkten, die Schwung bringen.