Auto in Demo gefahren Mutmaßlicher Anschlag trifft Polizeigewerkschaft tief

München (dpa/lby) - Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Bayern hat sich nach dem mutmaßlichen Anschlag in München tief erschüttert gezeigt und die Politik zum Handeln aufgefordert. "Nicht nur, dass die Serie von Anschlägen auf Menschen in Deutschland nun auch München heimgesucht hat, lässt uns wütend zurück", betonte der Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein. "Sondern auch, dass selbst Teilnehmer an einer Demonstration für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen nicht mehr gefahrlos im öffentlichen Raum unterwegs sein können, trifft uns als Polizeigewerkschaft tief!"