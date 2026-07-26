München/Berlin (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Angriff eines Autofahrers am Rande des Berliner CSD hat sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betroffen gezeigt. "Der feige Anschlag auf den CSD in Berlin ist eine furchtbare Tat", schreibt der CSU-Chef auf X. Er sei fassungslos, dass friedlich feiernde Menschen angegriffen, verletzt und sogar aus dem Leben gerissen wurden. Seine Gedanken seien bei den Opfern und Angehörigen. "Wir werden uns dem Terror nicht beugen", hieß es weiter.