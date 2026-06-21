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  4. 100.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall auf A92

Auto fährt auf Wagen 100.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall auf A92

Plötzlich auf der falschen Spur: Eine 85-Jährige verursacht laut ersten Erkenntnissen auf der A92 einen schweren Unfall. Ein Mitfahrer wird schwer verletzt.

Auto fährt auf Wagen: 100.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall auf A92
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Mit schweren Verletzungen kommt ein Mann ins Krankenhaus. Der Schaden ist enorm. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Pilsting (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der A92 in Niederbayern ist ein 86 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Eine 85-Jährige sei im Bereich Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) aus unbekannter Ursache auf die linke Spur geraten. Ein von hinten mit hoher Geschwindigkeit kommender 40-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und sei aufgefahren – das Auto der Frau drehte sich und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.

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Der 86 Jahre alte Beifahrer im ersten Auto wurde schwer verletzt, die Fahrerin und der 40-Jährige erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die A92 wurde in Richtung Deggendorf für rund zwei Stunden gesperrt. Ein Unfallgutachter soll den genauen Hergang klären.