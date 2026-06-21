Auto fährt auf Wagen: 100.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall auf A92

Pilsting (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der A92 in Niederbayern ist ein 86 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Eine 85-Jährige sei im Bereich Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) aus unbekannter Ursache auf die linke Spur geraten. Ein von hinten mit hoher Geschwindigkeit kommender 40-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und sei aufgefahren – das Auto der Frau drehte sich und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.