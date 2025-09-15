Auto-Diebstahl: Keyless-Klau? Autos mit Spezialsystemen im Visier von Dieben

Erfurt (dpa/th) - Bei Autos mit speziellen Funk-Systemen zum Öffnen und Starten des Wagens versuchen Diebe auch in Thüringen immer wieder ihr Glück. Von den 249 bekannten Fällen, in denen Langfinger im vergangenen Jahr Autos in Thüringen gestohlen, oder das zumindest versucht haben, ging es 72 Mal um Wagen mit einem sogenannten Keyless-Go-System. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Ronald Hande hervor. Dabei betont das Ministerium in der Antwort allerdings, dass keine Erkenntnisse darüber vorliegen, ob das Keyless-Go-System auch der Grund für den Diebstahl war.