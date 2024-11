Ein großer Dank an unsere Kunden und Mitarbeiter

Die letzten 10 Jahre wären ohne die Unterstützung unserer Kunden und Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns in dieser Zeit begleitet haben – von unseren langjährigen Kunden bis hin zu den 43 Mitarbeitern in Meiningen und 35 Mitarbeitern in Schmalkalden, die Auto Brucker zu dem machen, was es ist. Unser Team sorgt dafür, dass jeder Besuch bei uns zu einem positiven Erlebnis wird – ob beim Autokauf, in der Beratung oder im Werkstatt-Service.