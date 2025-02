Auto-Attacke von München Scholz ruft in München zum Zusammenhalt auf

München - Nach dem Anschlag auf einen Münchner Demonstrationszug hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgerufen. "Wir alle müssen jetzt zusammenstehen und dafür sorgen, dass unser Land zusammenhält", sagte Scholz bei einem Besuch des Anschlagsorts in München. Scholz dankte vor Ort den Rettern und Helfern. Solche Dinge forderten auch die heraus, die in einer solchen Lage helfen würden. "Sie haben schreckliche Dinge gesehen, sie haben Menschen in größter Not geholfen und müssen das natürlich auch selber verarbeiten." Es bleibe bedrückend.