Auto-Attacke von München: Münchner Ermittler gehen nicht von psychischen Problemen aus

Nach Angaben der Polizei waren bei der Tat am Donnerstag 36 Menschen verletzt worden, einige sehr schwer. Den Beamten zufolge war der afghanische Migrant in das Ende eines Demonstrationszugs gefahren. Die Polizei schoss in seine Richtung und nahm ihn fest. Laut Polizei waren 1.500 Menschen unterwegs zur Schlusskundgebung am Königsplatz, als das Auto in die Menge raste.