München - Nach dem Anschlag von München soll der Täter am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann in München. Der Vorwurf laute versuchter Mord in derzeit 36 Fällen, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, erläuterte sie.