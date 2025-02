München - Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in München werden weiter Verletzte in mehreren Krankenhäusern versorgt. Ein zweijähriges Mädchen im Haunerschen Kinderspital befinde sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation, sagte ein Sprecher des LMU Klinikums. Auch am TUM Klinikum rechts der Isar befand sich nach Angaben einer Sprecherin eine Person weiter in äußerst kritischem Zustand.