Nürnberg - Ein Junge ist in Nürnberg tot im Main-Donau-Kanal gefunden worden. Angehörige hatten das Kind laut Polizei am Mittag gegen 12.30 Uhr als vermisst gemeldet. Der autistische Junge im Grundschulalter hatte demnach unbemerkt das Haus der Familie in Nürnberg verlassen.