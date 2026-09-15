129. Das ist Ellies Intelligenzquotient. Daneben steht nach neun Jahren Schule ein Hauptschulabschluss. Ellie ist 15 Jahre alt, theoretisch wäre sie jetzt in der zehnten Klasse. Ihre Mutter Alexandra Messerschmidt fragt sich längst nicht mehr nur, welchen Abschluss ihre Tochter schaffen könnte. Sie fragt sich, wo es für sie überhaupt weitergehen kann. Inzwischen hat die Familie Kontakt zum zuständigen Ministerium aufgenommen. Auch Ellies frühere Regelschule in Themar hat sich nach Angaben der Mutter inzwischen nach ihrem aktuellen Schulbesuch erkundigt. Denn genau der ist derzeit zum Problem geworden.