Auszubildende: Nur wenig Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Der Trend auf Thüringens Ausbildungsmarkt ist etwas positiver als in der Vergangenheit - noch bleiben aber viele Lehrstellen unbesetzt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes begannen im vergangenen Jahr 10.242 Menschen eine Ausbildung im Freistaat. Das waren 214 oder 2,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Vor allem in den Bereichen Industrie- und Handel, Landwirtschaft sowie im Handwerk gab es einen leichten Zuwachs bei den Azubis, der sich nach Angaben der Kammern in diesem Jahr fortsetzte. Insgesamt befanden sich 2023 rund 26.000 Menschen in einer Ausbildung, die in der Regel über drei Jahre geht.