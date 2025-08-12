Auch in diesem Jahr hieß die Stadtverwaltung Schmalkalden ihre neuen Auszubildenden in einer persönlichen und herzlichen Gesprächsrunde willkommen. Bürgermeister Thomas Kaminski, der Erste hauptamtliche Beigeordnete Christoph Zimmermann, Personalratsvorsitzende Kerstin Schmidt sowie Ausbildungsbeauftragte Tina Zehner nahmen sich die Zeit, um die neuen Mitarbeiterinnen in der großen Verwaltungsfamilie offiziell zu begrüßen.