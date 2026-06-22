Auszeit angekündigt "Erhol dich gut" - Kollegen wünschen Haftbefehl Kraft

"Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe", hieß es weiter. Die große Aufmerksamkeit danach und "der ganze Rummel" hätten ihn zusätzlich belastet. "Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen." Nähere Angaben zu seinem gesundheitlichen Zustand machte der Rapper nicht.