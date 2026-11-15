Auszeichnungen Zweimal "Faust" für die Münchner Kammerspiele

Wiesbaden/München - Der deutsche Theaterpreis "Der Faust 2026" ist am Samstagabend an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen worden - zweimal wurden die Münchner Kammerspiele bedacht. Den "Faust" für die beste Regie im Schauspiel bekam Jan-Christoph Gockel für den "Wallenstein". In der Kategorie Medien ging die Auszeichnung an das Künstlerduo Mehmet & Kazim Akal (Videoanimation) sowie den Komponisten Enik (Komposition & Sounddesign) für "Katzelmacher", ebenfalls inszeniert in München.