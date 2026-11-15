Auszeichnungen Zweimal "Faust" für die Münchner Kammerspiele

Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: "Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare." Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler speise. "Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben."